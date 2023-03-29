這位年僅31歲、曾經一夕暴富的年輕創業家現在因為FTX倒閉而面臨指控多加一條，總計共有13項。

曼哈頓聯邦法院料將根據檢方最新的指控，於周四傳喚Bankman-Fried。一名知情人士透露，他打算進行無罪抗辯。

檢察官此前已指控Bankman-Fried竊取數十億美元的客戶資金來填補其避險基金Alameda Research的損失，並策畫一項非法的競選捐獻計畫收買在華府的影響力。

Bankman-Fried的律師沒有回應媒體置評請求。

根據檢方新提出的指控，Bankman-Fried下令從Alameda Research的主要交易帳戶向一個私人錢包支付4000萬美元的加密貨幣，以遊說中國政府官員解凍Alameda Research持有逾10億美元加密貨幣的數個帳戶。

美國檢方表示，因為Alameda某交易對象遭到調查，所以Alameda這些帳戶才遭到中國凍結，然而Bankman-Fried之前遊說中國官員解除該帳戶的禁令都沒有成功，於是他在2021年11月左右授權額外轉帳價值數千萬美元的加密貨幣才「完成」賄賂，被凍結的帳戶也約莫在同一時間解凍。