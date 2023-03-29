一年當中天數最少的月份是2月，但一名女網友意外發現1582年的10月只有21天，10月5至14日憑空消失，問「這10天去哪了？」有不少知情人解答，因為曆法有更改過，為修正舊曆法累積的誤差，才會跳過這10天，答案讓其他網友直呼「長知識」。

原PO昨（28）日於論壇《Dcard》指出，打開手機行事曆App，發現1582年10月只有21天，10月4日直接跳到15日，中間5至14日直接被消失，好奇問「一個月只有21天？這10天去哪了？」

網友看了她的貼文也感到驚訝，「太酷了吧！想知道原因」、「我的生日直接不見」、「好想領那年、那個月的薪水」、「好奇＋1」、「為什麼會翻到1582年？」、「被跳過的人：我少一次生日」。

留言中也有不少知情人解答，「因為那一年曆法有更改」、「曆法有更改過」、「很久以前的曆法跟現在不一樣」、「我以為這是常識！只是因為1582年要將儒略曆改為格里曆，但要修正舊曆法所累積的誤差，所以才跳過10天」，答案讓其他人直呼「長知識」。

台北天文館過去也解釋，宗教格里高利十三世在1582年10月4日宣布改行曆法，把實施1600多年的「儒略曆」改為「格里曆」，為修正曆法所累積的誤差一次跳過，立法改為「格里曆」後，就一直沿用至今。