20歲盧姓男子29日下午開車行經車華路時，在外側車道突然違規左轉，26歲曾男騎機車急駛經過，發現盧車時已閃避不及，遭撞重傷倒地，目前正送醫救治中。

警方指出，29日下午1時許，盧男駕駛商務廂型車行經中華路2側，在外側車道突然左轉，曾男機車當時正急駛前行，因閃避不及，撞上盧車右側，整台機車被撞得四分五裂，曾也重摔倒地。

警消到場後將傷者送往和平醫院救治，另先對盧男進行酒測，盧的酒測值為0，目前已調閱監視器釐清事故發生原因。