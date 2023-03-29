蘋果公司（Apple Inc）今天在美國推出「先買後付」（BNPL）服務，進軍這個原本由Affirm Holdings和瑞典Klarna等公司主導的金融科技產業。

路透社報導，蘋果公司表示，名為Apple Pay Later的服務將允許用戶以6週分4期的方式無息付款，也不需支付其他費用。

蘋果公司表示，用戶可申請50至1000美元的Apple Pay Later貸款，在iPhone和iPad上向接受Apple Pay付款的商家進行線上購買或app（應用程式）內購買。

2020年與疫情相關的封城讓消費者轉向線上支付平台，對提供BNPL服務的金融科技公司需求大增，包括PayPal Holdings Inc和Block Inc在內的數位支付巨頭都已透過收購擴展到這個領域。

蘋果做出這項宣布後，先買後付公司Affirm Holdings Inc股價應聲重挫逾7%，PayPal則下跌約1.5%。