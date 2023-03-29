解決黃牛票猖獗沉痾，文化部公告將修正「文創法」，重罰加價轉手及代購者，卻被立委質疑屠「牛」卻用「雞」刀？

文化部長史哲今（29）日赴立院報告業務概況，黃牛票猖獗議題受關注。多位朝野立委質詢時都表示支持修法，但認為文化部允許10％的轉售獲利空間值得商榷，同時應納入規範意圖與銷售樣態，只要黃牛有謀利意圖就應開罰，並希望推行實名制，讓購買者本身就是藝文參與者，希望文化部修法內容可以再加重、加嚴！

文化部決定修訂「文創法」，只要以超過票面金額10％轉售或代購者，將按票券張數處「每張票券價格之5倍至30倍之罰鍰」，除了懲罰黃牛銷售行為，修正草案也限制黃牛不正當方式搶票、訂票，若被抓到將處一年以下有期徒刑，或新台幣100萬以下罰金。

史哲表示，黃牛可以一次買這麼多票，是因為不肖業者透過機器人編寫程式大量搶票，為有效抑制黃牛，文化部會立法修法重罰加價轉手及大量掃票。在完成修法前，文化部持續與售票業者、活動主辦單位溝通，比如建立開放交換平台等，研議實務上有效遏止黃牛票的機制。

但立委援引日本、英國作法，對於黃牛的定義明確，只要不是主辦單位授權，任何票價販售一律視為黃牛行為，有嚴格的處罰。反觀文化部目前的修法，只罰5倍到30倍，以近日韓團BLACKPINK來台開唱，原價8,800元，黃牛價卻喊到40萬元，文化部修法對照黃牛高額獲利，根本是小兒科，要求罰金再提高。

也有立委、消基會呼籲文化部比照鐵路法，針對黃牛行為罰5年徒刑、300萬罰金，在黃牛有「謀利」意圖時就開罰，不能屠牛卻用雞刀。

還有立委建議文化部，設置吹哨者機制或獎勵機制，加強跨國跨部會合作查緝，同時認真思考建置公平換票平台，並提供誘因，鼓勵業者採實名制方式售票，有效遏止黃牛票。