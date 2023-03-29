在日本有這樣一群人，他們在半夜悄聲無息地離開家人、工作和親友，到新的環境開啟第二人生。這些人被稱為jouhatsu-sha，也就是「人間蒸發者」，他們往往是為了逃離債務、家暴，或單純想到一個沒有人認識的地方重新來過。
根據統計資料庫「Statista」所做的調查，日本2021年有多達8萬人口通報失蹤。為了因應龐大的社會「消失」需求，另外有一群人經營起一項特殊的服務業「夜逃屋」（yonigeya），專門幫助走投無路者隱匿行蹤。
在千葉市經營夜逃生意的岩淵直樹（Naoki Iwabuchi）表示，他一心想幫助女性逃離暴力環境，於是在16年前成立公司，目前客戶有9成是女性，其中有許多人是遭到虐待，或是被人跟蹤。新冠疫情爆發後，需要協助的人增加了三倍。
岩淵先生說，夜逃往往在非常匆忙的情況下進行，而且充滿風險，因此他隨身攜帶一個外層堅固的「防身公事包」，展開就變成一面盾牌，裡面裝了可伸縮、用來防衛的棍棒。
根據BBC報導，日本社會非常注重個人隱私，因此這些人就算消失之後，依然能使用提款機領錢，警方只有在涉及意外或犯罪的情況下，才會介入調查。除此之外，家人所能做的就是向私人偵探支付大筆金錢尋人，否則只能等待失蹤者自行歸來。
文章來源：A sharply dressed Japanese man with a 'self-defense briefcase' has made a living in 'night moving' — helping battered women disappear without a trace
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