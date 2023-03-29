蔡英文總統展開民主夥伴共榮之旅，今啟程訪問中美洲並過境美國，國民黨主席朱立倫直言，蔡英文作為中華民國總統，在機場談話沒有講到一次中華民國，「你是什麼身分在出訪？你是代表誰在出訪？」他呼籲蔡英文在國外時能夠非常明確講「妳是中華民國總統」，請民進黨的人不要嘴巴要求別人捍衛中華民國，自己不斷「去中華民國化」。

朱立倫今在中常會發表談話時指出，前總統馬英九在大陸很明確地站穩中華民國的立場、站穩中華民國前總統立場，不管在中山陵、南京總統府或會見的時候都清楚表達中華民國，也針對「民國112年」很清楚地表達，同時對於「前總統」以及過去他擔任總統任內對兩岸之間的努力都清楚表達。讓大家看到國民黨的立場 就是堅定中華民國的立場。

朱立倫表示，他分別於2015年、2018年兩次訪問中國大陸，在北京、南京都一樣，他也清楚講出中華民國、清楚表達中華民國，他強調，國民黨捍衛中華民國，從創建中華民國到今天為止，國民黨永遠捍衛中華民國，這是一直堅定的立場，從未改變。

朱立倫直言，相對於綠營朋友，民進黨不斷地雞蛋裡挑骨頭，「明明眼睛看到、耳朵聽到，還說沒有看到、沒有聽到」，這樣的態度國人無法接受。他試問國民黨不斷捍衛中華民國，民進黨卻不斷消滅中華民國，在國內不講中華民國，他舉出，蔡英文總統今天出訪，在機場談話沒有講到一次中華民國，請問蔡總統是以什麼身分出訪？代表誰出訪？

朱立倫強調，不管何時何地，國民黨都是站在中華民國立場、捍衛中華民國，同時也是真正能夠保衛台灣、讓兩岸和平的政黨；民進黨用抗中犧牲國人利益，讓兩岸衝突、緊張，以獲得民進黨政治上利益，國人都看得很清楚。

朱立倫呼籲，蔡總統今天過境美國，接下來去兩個中南美友邦，回來又過境美國，請蔡總統在國外時能夠非常明確講「妳是中華民國總統，妳是President of the R.O.C.」，能夠講的非常清楚，請民進黨的人不要嘴巴要求別人捍衛中華民國，自己不斷去中華民國化，這是我們非常明確立場。

此外，朱立倫透露，國民黨有出訪計畫，執行長柯志恩明天赴美訪問，將代表智庫跟美方朋友、智庫相互交流，也會拜訪僑界朋友；夏立言副主席四月將到美國主持駐美總支部的年度大會，也將拜會很多美方朋友與僑界朋友，我們都不斷努力，希望為2024大選，尤其未來的總統、立委候選人與國民黨建立更好的國際連結與國際基礎，讓大家持續加油努力，共同團結。

朱立倫重申，這段時間感謝大家努力，不斷爭取更多朋友，排除更多障礙，但他仍呼籲還是有少數朋友正在不斷製造障礙、排除朋友，他誠摯呼籲所有藍軍朋友用團結的心，共同的目標就是排除障礙、爭取最多朋友，共同團結勝選。