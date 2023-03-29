這家全球第2大記憶體業者，在股東大會時指出，韓美之間政府高層會談應可順利開展，就SK海力士來說，也會盡力爭取時間，調整相關管理方案。今年10月寬限期滿時，將再提出延長時間之申請。

2022年10月，SK海力士表示已獲得美國商務部首肯，得到為期1年的時間，可向中國大陸境內所設的半導體廠，繼續提供製造晶片所需要的設備，不需額外授權。

美國有了這個晶片銷售禁令，就可以限制美企將生產高階晶片必用的機台輸入中國大陸，除非事先申請並得到許可。美國這種等同扼殺大陸半導體日後發展的法案，就是不想看到中國大陸的高科技出現長足進步。

在審查結果告一段落，SK海力士將繼續執行先前宣布過的，要在美國蓋座先進製程晶片封測廠的計畫。同時，SK海力士也正考慮，是否參照美國晶片法來申請相關補助。

2月時，美國總統拜登說過，若成功獲得此晶片法案中，527億美元補助款的企業，將被要求釋出超額的利潤。同時，也要這些公司提供幼兒托育場所，且是員工能負擔起的費用。

路透社認為，這些措施對美國政府想要把整條半導體產業鏈，統統都搬回美國本土很重要。同時，對美國想要保持領先於中國大陸的野心，也起了至關重要的協助。