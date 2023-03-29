政府普發現金六千元已於近日開放民眾上網登記，最快4／6就能入帳，瓦城泰統集團搶攻六千元商機，集結8大品牌祭出「瓦城驚喜六千放大術」超值優惠。4月8日起至4月30日下載「wa10」APP，並前往品牌餐廳儲值六千元，即可領取總價值6,866元的驚喜禮包，內含品牌明星菜及人氣飲品兌換券，還有消費滿額即可現場折抵的美味金，總共高達32張電子優惠券。政府退稅發紅包六仟元，瓦城集團再加碼，雙倍奉還給消費者。

瓦城泰統集團「驚喜六仟放大術」祭出儲值6,000元送6,866元的雙倍優惠。集結瓦城集團旗下「瓦城」、「非常泰」、「時時香」、「1010湘」、「YABI KITCHEN」、「月月Thai BBQ」六大品牌，送出各品牌200元美味金1張、精選明星菜兌換券1張、人氣飲品兌換券1張，單筆消費滿1,200元即可使用；再加碼六大品牌各一張的388元美味金，單筆消費滿1,500元即可使用。

美式早午餐品牌「樂子the Diner」則送出包含《是拉差楓糖炸雞》、《洋蔥圈塔》、《蒜味薯條》、《巧克力布朗尼加冰淇淋》四大明星菜兌換券，單筆消費滿1,200元即可使用。泰式麵食第一品牌「大心」獻上點購主食即可使用的人氣飲品兌換券1張、《泰式蝦醬薯條》兌換券1張，以及單筆消費滿330元即可使用50元美味金2張。

瓦城高達32張、總價值超過六千元的優惠券，使用期限皆延長至5／31，除自用之外，也可轉贈他人（須同為「wa10」APP會員），可說是增進家人、朋友或同事情感的最佳選擇。

為了讓每一位消費者感受到瓦城泰統集團的滿分誠意，明星菜、人氣飲品兌換券是從上百道明星菜中精選出各品牌深獲顧客喜愛的招牌料理。泰式料理中不管是「瓦城」香濃開胃的《綠咖哩椰汁雞》或泰國人都說讚的《泰國奶茶》，還是「非常泰」香辣過癮的《辣炒豬肉》，或泰式串燒代表「月月Thai BBQ」的招牌《蝦吐司》、清新爽口的《柚香莓果氣泡飲》都大方送給客人。

中式料理同樣祭出滿滿誠意，明星菜、人氣飲品兌換券中包含，「1010湘」的下飯聖品《鄉里小炒肉》、沁涼清爽的《翡翠檸檬》；跨菜系的時尚中菜品牌「時時香」鮮香夠味的《宮保雞丁》與佐餐首選《甘蔗四季青茶》；集結亞洲風味的「YABI KITCHEN」招牌《YABI拉餅》、洋溢南洋風情的《馬來拉茶》；與美式早午餐「樂子the Diner」的四大明星菜《是拉差楓糖炸雞》、《洋蔥圈塔》、《蒜味薯條》、《巧克力布朗尼加冰淇淋》，全數集結於「瓦城驚喜六仟放大術」禮包，邀請消費者一起大快朵頤。