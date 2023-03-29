去年九合一選舉時，台北市長蔣萬安喊出恢復「YouBike前30分鐘免費」，日前也傳出蔣萬安已拍板，YouBike全民借用前30分鐘免費政策，將於明年元旦全面上路，當時北市交通局表示仍在研議中。不過蔣萬安29日受訪時證實，目前規畫上半年，約1月會上路，相關配套措施都會做好準備。

另北市議員詹為元表示，前30分鐘免費立意雖良善，但政策推行前應先檢討空車率過高的問題。他也揭露數據表示，民眾陳情的前五大案件中，居於首位就是「無車可借」，近三個月的總數就高達61次，「YouBike無車可借成為台北市民最頭痛的問題」，因此詹也呼籲交通局應盡速補足車輛與車柱達一定比例，解決缺車問題。

對此蔣萬安今下午說，這個問題很早之前就有討論過，其實很多市民都有反映，包括他自己的個人經驗也是，熱門站點無車可借，到目的地無處可還，所以為了要解決這個問題，已指示交通局會在上半年進行小規模車輛增加1780台，接下來是整體規畫，請交通局資訊局做資料分析，來提升整體調度週轉率優化，才能真的解決目前無車可借的問題。