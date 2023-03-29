民進黨立委蔡易餘今天召開記者會呼籲，不要讓年輕基層員警的相對剝奪感提高，警政署要盡快檢討調升警勤加給、育有三歲以下子女調任問題及各地職務宿舍老舊的問題，讓基層員警能夠更放心地投入勤務中，執勤上也更加安全。內政部警政署回應，警勤加給提升內政部已呈送行政院，會把委員意見帶回去研究。

立委蔡易餘、蘇治芬、莊瑞雄、王美惠、張宏陸及蔡培慧，今日上午在立法院召開「正視基層員警的權益-津貼、調任、舒適的休息空間」記者會。

張宏陸指出，警察的加班費計算基準並未納入警勤加給，初任員警每小時的加班費僅有169.91元，遠低於現在的基本時薪176元，要求調升警勤加給，並將其納入員警加班費的計算基準中，以符合釋字785號的初衷，讓警察的付出獲得合理的評價和補償。

莊瑞雄提及，年初調整提高的超勤加給，對於許多年輕員警而言卻仍然是看得到卻吃不到。以最基層的首年佐三員警來說，超勤加班費每小時只有170元，乘上80小時之後，最多也只能領到1萬4080元；再者，單日加班規定不得超過4小時，部分縣市警局更是只有2小時，讓基層員警相對更加有被剝奪感，警政署應要再努力來顧及全體警察弟兄，也期盼行政院能夠一併審視警消及海巡人員的俸給，作為這些無名英雄的最強後盾。

蔡易餘也說，軍公教人員去年調薪4％，但沒有包含警勤加給。行政院陳建仁院長雖然已經允諾調升，不過如果僅調升4％的方案，以最高的第一級外勤人員8435元計算，每月僅增加338元，雖然不無小補，但仍有部分基層員警陳情，這樣的調整非常無感。因此具體建議，警政署要努力爭取至少調升10％的方案，15％方案更好，讓每位辛苦的警察同仁至少調升千元以上(第一級8435元、第二級7590元、第三級6745元)。

蘇治芬、王美惠、蔡培慧皆提到，少子女化的問題越來越嚴重，政府也不斷釋出各項福利鼓勵生育率增加，警政署應該要再檢討「警察人員升遷辦法」的修訂，修法調整內部的遷調規定，讓育有三歲以下子女的警察同仁，在年資外有另外的加積分等方式，讓警察同仁可以有更彈性的選擇，得以兼顧職場與家庭，破除過去警察無法兼顧家庭的迷思，也讓有志從事警察職務的民眾可以更願意報考，安心為社會付出。

另外，蔡易餘提到，警政署要特別注意，各地職務宿舍老舊的問題，即時掌握宿舍是否有漏水、壁癌或設備不足的狀況。每年的廳舍整修經費，不能只重「廳」不重「舍」。唯有提供員警們安全舒適空間，有充分的休息，儲備執勤的能量，執勤上也更加安全。

蔡培慧建議，警政署補助單一縣市廳舍經費僅有500萬左右，但教育部補助整修單一學校操場，至少就800多萬，未來要提報警察宿舍修繕的專案計畫，才能真正解決問題。

內政部警政署人事室副主任劉永福表示，警勤加給提升方案內政部已經呈報行政院，希望爭取提高15％，相關方案待行政院審議後定案；警察加班費計算標準，也會向上級持續爭取；有關養育三歲以下孩子員警增加積分，會把委員意見帶回去研究後再向委員報告。

至於警察宿舍老舊問題，警政署後勤組長戴台捷說，警察廳舍改建屬於地方政府權責，警政署有編列預算補助地方政府，會再次調查各地舊有廳舍現況。