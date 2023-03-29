一名網友發文指出，公司主管大約40幾歲，雖然沒有禿頭，但長相也沒有剛畢業的小鮮肉帥氣，卻讓公司裡的女同事十分崇拜，連午餐時間都有不少女同事陪同，連新來的實習妹妹也被他吸引，早上甚至是搭主管的車來上班，讓他好奇「到底有什麼魅力？」，文章曝光後掀起熱議。

一名網友在論壇「PTT」以「40幾歲主管到底有什麼魅力啊？」為題發文指出，公司主管大約40幾歲，雖然沒有禿頭，但是長相也沒有也剛畢業年輕新人帥，卻讓公司女同事很崇拜，中午午餐時間，時常會有一群女生跟他去吃飯，「通常休息時間不是想離主管越遠越好嗎？」。

原PO表示，就連最近新來的實習妹妹，也跟主管走得很近，「好幾次早上看她搭主管的BMW上班，說甚麼路口遇到載一程而已，這種理由只有小孩，還是處男信吧？」，讓他忍不住詢問「40幾歲主管到底有甚麼魅力啊？」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言解答「40幾歲是男人最帥的時候，有錢有閒，有歷練成熟穩定，屌打低能小鮮肉」、「有錢有權就有妹子喜歡，自然界就雌性就是偏好公的強者」、「就是比你有成熟魅力啊」、「權力就是春藥，男人自我陶醉感覺良好自信爆棚，女人就愛這一味」、「有權、交情打好在公司順風順水，不一定是喜歡他」。