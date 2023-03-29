來自嘉義的8年級生葉倸君，看準素食人口商機龐大，2年前到台南創業開蔬食餐館，孰料遇上疫情，營收慘淡，她向勞動部申請「微型創業鳳凰貸款」。雲嘉南分署依據她的需求找尋合適的學者、企業等顧問指導，陪伴她挺過疫情低潮，並延續創業之路。

30歲葉倸君從大學時期就設立目標要開店，後來在知名連鎖咖啡店工作，從打工小妹一路做到值班經理，從中學到帳務管理、顧客應對、員工管理、連鎖經營等技巧，2年多前覺得時機成熟，開設「尚品丰素食館」，並向勞動部申請創業貸款，一圓創業夢。

秉持創新理念，葉倸君不斷研發新菜單。（雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

沒想到剛創業就遭遇疫情，回想那段低潮，葉倸君說，當時營收慘不忍睹，且持續2個月之久，但堅持與信念很重要，後來雲嘉南分署根據她的需求，媒合顧問輔導，她調整行銷策略，主攻便當族群，同時開發真空包，推出集點活動增加顧客回流率，知名度才逐漸打開。

秉持創新理念，葉倸君不斷研發新菜單，提供麵食、便當套餐、炸物滷味、真空包等，另配合節日推出年菜、春捲、粽子、月餅等。此外，為使產品多角化經營，她還開發椒麻口味乾拌麵，成功打入國內素食超市通路。

為使產品多角化經營，她還開發椒麻口味乾拌麵，成功打入國內素食超市通路。（雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

雲嘉南分署表示，微創鳳凰貸款最高額度200萬元，不僅低利率、免保證人、免擔保品、前2年還免利息，另搭配免費創業入門到精進的多元課程，更有輔導顧問全程陪伴，讓申請者在創業路上不孤單。