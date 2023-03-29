當國人前往巴黎旅遊，無不讚嘆其街景典雅一致，卻不知美麗的背後，是200多年前法國當局不顧抗爭進行重劃，強制拆除髒亂街區，才有了今日井然有序的巴黎，根據地政年報資料，截至去年底，全國完成的市地重劃總面積1萬8265公頃，相當於700個大安森林公園，日前逢甲大學國土政策暨不動產研究中心特別舉辦「自辦土地重劃的貢獻與困境」座談會，希望政府能重視自辦重劃業者的心聲。

以台中市從民國93年都市計畫開放後期發展區進行細部計畫與土地重劃以來，總共約1,400公頃的土地中，自辦重劃就佔了約900公頃超過了後期發展區的一半，也超過公辦的重劃規模，對於台中市的發展，功不可沒。

對此業者也表示自辦重劃對於都市計畫絕對有重大貢獻，逢大開發總經理萬昆明表示自辦可解決佔用問題，「有些地上物所有權人，土地不是他的，建物可能也只有使用權，公辦的話，政府賠得很少，基本上沒有人願意搬離，因為連租金都付不起，自辦則比較有彈性，可以給比較高的補償金，這都是公辦重劃做不到的。 」

龍揚開發總經理張岳文也說明早期都市規畫公共設施是徵收，地主就要看運氣，所以後來自辦重劃就趨向公平性，盡量按照原地配回，而自辦重劃最大的獲利者是各縣市政府，無償取得大量公共設施。

張岳文同時感到納悶，獎勵土地所有權人辦法裡，有甚麼理由自辦重劃是不對的，但在公辦卻是對的，球員裁判都是政府，審查標準誰訂的，「像是單元二的地主拿到權狀了，但土地還是被黎明幼兒園霸佔，還是不拆，哪一個案子可以這樣拖十幾年，公部門還是說你們去協調，協調應有底線，司法官了解重劃執行嗎？每個人看法規角度不同，公部們還是應該出來協調啦」

因為少數地主利用媒體發聲，製造受害者角色，讓業者更是有苦難言，從文林苑王家一開始利用媒體聲量，讓台北市政府和建商灰頭土臉，最後卻自己倉促拆屋走人，到台中黎明幼兒園的林金連名下土地早已賣光，根本沒資格參加重劃，卻高喊土地正義霸佔1800坪土地，造成主要幹道無法通行，都對都更和重劃造成嚴重打擊。

被林金連霸地16年的地主何先生無奈地說：「我們單元二被一切為二，就是龍富路被中斷，法官的判決似乎在幫霸佔者，明明98%的同意，卻要被少數人綁架。」業者和同意重劃的地主都認為法令模糊不清，民間重劃會又缺乏公權力支持，遇到糾紛與不配合的少數地主，曠日廢時難以推動，期盼能有更完善的自辦重劃辦法。