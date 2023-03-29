台灣品價品牌NET，是不少小資族的心頭好，不過近日有名人父上網說，當小孩聽到NET，竟然露出嫌惡表情，此舉引發網友正反意見筆戰。對此，高市議員黃捷力挺本土品牌，在臉書曬出穿搭照，全身衣褲在NET買只要500元就搞定，香辣畫面一出，不少網友差點暴動。

近日網路社群討論，1名父親PO文，說他要帶小孩去買衣服，沒想到當孩子聽到NET，「竟給我露出嫌惡的表情」。原PO傻眼之餘，問大家怎麼看？引發網友熱議。

對此，黃捷在臉書發表看法指出：「去年大港穿的衣服、褲子，我都是在NET買的。只花500塊就可以耍辣。」準備參加一年一度的「大港開唱」。

她也放送福利，PO出下半身身著黑色短熱褲，搭配露肩黑色內搭服與米色外套，讓香肩毫無保留「全露出」，貼文一出，短短時間內已破萬讚，網友險些暴動。

不少粉絲看了被辣翻，爭相留言說「辣翻了！」、「真正厲害的人300元，也能穿出3000元的價值」、「女神太美了」、更有網友歪樓說「林襄妳別以為戴口罩就可以假裝是黃捷」。

另外，也有網友提到NET的獨特在於「NET還會固定封館讓家扶兒童挑新衣」、「每年封店做公益就很甘心了，而且衣服也不難穿」。對此，黃捷也認為，這種默默做愛心的台灣品牌，值得更多人支持，盼讓更多人知道台灣也有CP值高的平價服飾。