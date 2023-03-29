海巡署偵防分署副分署長洪伯昇，說明今年3月迄今，執行海上救生救難死亡案件，於海上岸際發現的大體有16具。(陳世宗翻攝)

海巡署3月共發現16具無名屍，相關單位調查是否涉及偷渡。

台中港離岸風電7日被發現一具詭異男屍躺在高10公尺高台上，至今仍無法查出身分。海巡署指出，自今年3月迄今執行海上救生救難死亡案件，於海上岸際發現的大體有16具，均由海巡署或轄區警察單位報請地檢署辦理相驗事宜；其中僅2具男性確認為越南籍身分，正會同相關單位調查有無涉及偷渡情事。

據相關單位調查發現，自3月4日起17日，從桃園到高雄沿海陸續撈獲10多具無名男女屍，包括台南、雲林、桃園、新竹、彰化、台中、高雄等縣市；目前分別由當地警方報請檢方相驗，部分遺體已嚴重腐爛，但都沒有證件，疑似有越南人蛇集團涉嫌海上丟包等。

海巡署指出，另清查相關海域雷情資料，均未現可疑活動船舶，相關單位已透過駐台北越南經濟文化辦事處，協請越方協助相關分析鑑定事宜，並適時報請轄屬地檢署指揮偵辦。

海巡署強調，該署職司海岸海域執法工作，為嚴防偷渡案件，近年來除積極掌握轄內偷渡集團動態，並加強對轄內可疑人、船活動的注偵查察外，亦持續強化轄區巡查及執檢力度，確保周邊海域安全。