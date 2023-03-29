進口平價雞蛋今(29)日於量販通路販售，短短時間就被橫掃一空，本次進口蛋在民生通路上架也是史上頭一遭。農委會曾強調因應全球缺蛋，外國雞蛋也「貴森森」，但這次進口平價雞蛋即使含稅也和國內雞蛋相差不多。農委會坦言，專案進口雞蛋每顆約新台幣3.75元到5.5元。

國內雞蛋價格屢創新高，目前每台斤產地價及批發價來到45.5元及55元的歷史高價，每顆蛋來到8-10元左右，農委會先前指出，國外深受禽流感威脅，同樣面臨缺蛋，蛋價也比台灣貴，然而本次專案進口的雞蛋就算含關稅，仍比台灣雞蛋來得便宜。

農委會畜牧處長張經緯解釋，各國能夠出口的雞蛋，和當地市面流通的雞蛋並不一樣，出口雞蛋必須符合藥殘與重金屬的檢測、不可有病原微生物如沙門氏菌，以及不可以使用芬普尼的聲明，加上包裝廠都有一定的驗證。

因此，當地消費者在市場買的蛋和台灣進口的蛋價並非一致，根據高雄到港的報價，泰國、土耳其、巴西、菲律賓等進口價格介於美金44至65塊間，換算新台幣每顆約3.75元到5.5元，加上30％關稅就和國內現在的批發價格相近，但並不是說進口雞蛋3元就必須賣到7元或8元，或是只賣3元，維持國內生產秩序以及價格穩定仍是重要工作。

張經緯強調，農委會一向尊重產銷秩序，只會適度監控相關資訊，並不會干預價格的訂定。