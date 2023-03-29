桃園市觀音區保生海岸為觀新藻礁北側永續利用區，每年約3月下旬至5月間，附著在藻礁上的「石蓴（音同純）」清晰可見，近日當地海岸巡護隊淨灘時發現，今年景色比前幾年較綠、較濃密，開心直呼「生態回來了！」如兒時記憶重現。療癒「綠地毯」美景引起居民熱議，但在地人也提醒，民眾若到現場欣賞，除要注意安全，更得小心別踩到藻礁，在沙灘觀察即可，共同保護生態環境。

桃園觀音保生海岸的藻礁，上頭附著綠色的「石蓴」，在地人表示，與前幾年相比，今年的石蓴特別濃密，代表生態回來了。（保生社區發展協會提供／蔡明亘桃園傳真）

保生社區發展協會理事長廖經贈表示，社區民眾平均每周淨灘1至2次，近日淨灘時發現藻礁上的石蓴，比前幾年都還濃密，像看見10多年前、甚至是小時候記憶中的漂亮景色，推測是沿岸汙染源減少，民間與政府協力維護環境，才能重現此美景。

桃園觀音保生海岸的藻礁上，附著濃密綠色「石蓴」，成為療癒美景，在地人提醒民眾，千萬別踩到藻礁，在沙灘上遠觀即可。（保生社區發展協會提供／蔡明亘桃園傳真）

廖經贈說，石蓴現身要視氣候變化，每年約3月下旬至5月間，退潮時才看得到，端午節後則換其他藻類「上陣」，會呈現別種顏色，提醒民眾若要到場欣賞，千萬別踩到藻礁不慎破壞環境，在沙灘上遠觀即可，同時也要隨時注意自身安全，共同維護好不容易回歸的生態。

桃園市海岸管理工程處說明，石蓴是泛暖溫帶性海藻，全年皆有生長，全台皆有其蹤影，盛產期約2至4月，廣泛分布在潮間帶礁岩表面或潮池內，近期在觀新藻礁保生海岸大量出現的石蓴，就是生長附著於當地藻礁的綠藻種類。

桃園市觀新藻礁部分區域，例如南側緩衝區，在3月時已出現大片紅藻。（桃園市海管處提供／蔡明亘桃園傳真）

另依近3年生態觀測，觀新藻礁部分區域例如南側緩衝區，在3月時已出現大片紅藻（崗氏莖刺藻），另外在4至5月，紅通通的藻礁上也常出現香港石花菜、龍鬚菜與沙菜等紅藻。

海管處表示，桃園藻礁過去長期受工業廢水汙染，市府成立「貓頭鷹稽查專案」，加強離峰稽查，讓偷排業者無可遁形，並輔導沿海志工成立16支海岸巡護隊、6支環保潛水隊及3支環保艦隊，號召近千名志工清除海洋垃圾。另也攜手海巡署北部分署設立藻礁保育工作站，輔導周邊社區成立生態保育隊，擴大巡查頻率與量能，並透過科技24小時監控海岸環境品質，守護千年藻礁。

海管處提到，桃園海岸經公私協力變更乾淨，生態慢慢復甦，鼓勵民眾可多到海岸走走觀察生態，只是觀新藻礁已於2014年畫為野生動物保護區並分區分級管理，若要進入受管制的北、南側緩衝區，須提出申請。此外，鄰近還有藻礁生態環境教室、體驗在地社區生態遊程等，可在生態導覽員帶領下，深度認識當地特殊生態景觀。