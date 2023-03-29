書房的風水好，不僅對求學考試的學子或大人事業都有加分效果，《旺好運》運勢專欄分享書房風水5禁忌，包括書房不宜選格局不規則的房間、桌書不宜對著房門或靠著門、桌書上方不宜有樑、桌房不宜正對、背靠廁所等，其中如書桌若靠著門不僅難以受老師或上司重視，更會讓小人不斷出現。
【書房風水5項禁忌】
1、書房不宜在格局不規則的房間裡
若書房選在不夠方正、不規則的格局中，容易帶來心理上的負擔，讓工作和學習過程中無法放鬆、難以投入。
2、書桌不宜對著房門
若書桌正對著書房門口，容易犯門沖，讓讀書與做事的效率降低，錯誤增加。
3、書桌不宜靠著門
書桌和座椅最好靠牆放置，不可靠著門，變成空虛無靠的格局，將難以受到老師或上司的重視，甚至小人會不斷出現。
4、書桌不宜上方有樑
書桌的正上方不可有橫樑壓在頭上，另外吊燈、樓梯或冷氣也不適合，讀書與事業發展容易受到阻礙，並且難以舒展。
5、書房不宜正對、背靠廁所
書房面對著或靠著廁所，將會被穢氣沖煞到，久而久之不僅運勢變差，也導致精神不振和身體不適。
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