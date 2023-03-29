新北市政府日前通過智慧城市論壇（Intelligent Community Forum ICF）兩階段評比，是全球首座取得ICF完整認證的智慧城市。新北市研考會表示，市府推動多項智慧城市應用，要用最新的科技為本和最溫暖的人性為底，全面提升新北市便民服務與治理機制，以達安居樂業的願景。

研考會指出，ICF自2000年成立以來致力於年度智慧城市獎項評比，藉以加強國際合作，並創造工作機會與促進經濟發展，在全球具有重要公信力，該認證是繼2022年獲得ICF智慧城市首獎後所獲得的又一項殊榮。

根據ICF公佈的第一批智慧城市認證結果，新北市憑藉其在連通性、勞動力發展、商業創新生態系統、城市參與、數位包容和持續性城市計畫等多項評定標準中的卓越表現脫穎而出。

研考會表示，市府秉持著「簡政便民」、「行動治理」、「智能城市」的三大施政方針，更將以「以民為天」精神共同規畫智慧城市未來發展並加以實踐，讓世界持續看見新北市發展智慧城市的決心和行動。