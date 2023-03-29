當「好好睡覺」已成為當代課題，北投老爺酒店以「都市發懶計畫」為題，攜手為了「好睡」而誕生的「眠豆腐Sleepy Tofu」合作，推出期間限定「眠眠不覺」主題客房，全系列眠豆腐商品免費體驗，再搭配北投特有白磺暖湯，讓旅人速效解放生活的緊繃僵硬。即日起至7月9日，平日雙人入住含早餐，每房每晚7,000元起，購買即贈眠豆腐造型雞蛋糕及限定貼紙，加碼再抽獨家「豆腐君造型抱枕」，讓發懶、睡覺也能變成一件有趣的事。

為讓愛泡湯的旅人也能沉浸在慵懶放鬆氛圍中，北投老爺更與眠豆腐聯名的日本人氣插畫家「山鳩舍」規劃設計，將三間湯屋改造成「豆估主題湯屋」，泡湯也能體驗眠豆腐商品，90分鐘雙人成行平日只要2,200元起，讓可愛的動物們陪你一同泡暖湯舒緩筋骨、豆估好眠。

北投老爺酒店緊鄰新北投捷運站旁，地理位置方便，又有遠離塵囂的放鬆感，是許多人城市輕旅行的度假首選。旅人可於客房或獨立湯屋內體驗北投特有的白磺暖湯，讓積累已久的疲憊瞬間獲得舒緩。今年春季，北投老爺酒店以「都市發懶計畫」為題，攜手因「好睡」而誕生的「眠豆腐Sleepy Tofu」合作，以飯店場域為基調，打造不同以往放鬆、療癒的都市發懶、放空空間。

北投老爺酒店與眠豆腐攜手推出全台唯一「眠眠不覺」主題客房，不僅將客房床墊替換成擁有2,000顆獨立筒，包覆感與支撐力兼具的「芝麻豆腐」床墊，棉被也選用輕量保暖、排除濕氣的「眠被窩」，特殊雙重材質，翻面即換季輕鬆翻轉調整十度溫差，讓旅人可依體質、喜好選擇最舒適的睡眠溫度！為打造就寢休憩時的舒適體驗，客房另提供敏感肌亦適用的「Sleepy Suit居家服」及乳膠麵包、記憶工學、氣泡水膠枕3款枕頭，為空間再添一筆舒服慵懶的氛圍。即日起至7月9日，平日雙人入住含早餐，每房每晚7,000元起，再加贈眠豆腐造型雞蛋糕及限定貼紙，還能再抽獨家「豆腐君造型抱枕」，要旅人睡好吃好把美夢打包回家。

而為讓愛泡湯的旅人也能沉浸在懶懶地氛圍中，北投老爺酒店更與眠豆腐聯名的日本人氣插畫家「山鳩舍」規劃設計，將三間湯屋改造成「豆估主題湯屋」，讓可愛的手繪動物陪伴旅人一同泡暖湯舒緩筋骨！ 6至8坪大的湯屋空間，簡約俐落的室內設計融合日本禪風特色，採用石質風呂浴池，除附可供坐臥休憩的和洋式客廳，「都市發懶計畫」專案期間更於休憩空間提供深受年輕人喜愛的眠豆皮薄墊，讓旅人泡湯之餘，還能小憩一會！ 即日起至9月30日，「豆估主題湯屋」90分鐘雙人成行平日2,200元起，凡預訂 「眠眠不覺」住房專案，可享「豆估主題湯屋」999元專屬優惠價，非常適合夫妻情侶、閨密一同體驗。