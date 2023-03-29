知本老爺酒店以台東飲品為主題，結合台東風土調飲展覽、紅烏龍水果茶DIY、在地品牌講座及特色禮品，帶領旅人們品飲在地風味，癮上台東風情，即日起至6月30日止，預約知本老爺住房專案「春 台東飲，癮台東」，雙人行一泊二食每晚7,800元＋10％起。

觀賞台東風土調飲展，用雪克杯搖出專屬籤詩在品嘗飲品風味前，必須先認識台東！春季專案期間，知本老爺將以「好搭啦！台東風土調飲展」引領旅客走進豐富多彩的調飲世界，透過春日粉嫩色系的插圖及文字，從風土天候、台東茶飲、咖啡、酒類等風味圖表、在地商家訪談，深入淺出介紹台東飲品文化。除了知識內容和趣味圖表，展覽也設置籤詩體驗，只要搖一搖雪克杯，尋找籤詩對應編號，即可找出自己專屬的推薦調飲，掃描QRcode還可獲得調飲配方和「飲」藏心情，為展覽增添互動趣味。

除了主題展覽，知本老爺更要讓旅客體驗品飲樂趣，凡預訂台東飲‧癮台東住宿專案，住客可獲得專案限定禮品「台東風味啤酒組」(每筆訂單每房贈送乙份，內含洛神風味啤酒乙瓶和老爺啤酒杯乙個)，品嘗「好搭啦」的台東滋味。專案住客也能免費參加「老爺茶棧」紅烏龍水果茶DIY，按喜好將水果、冰塊、糖漿加入香醇台東紅烏龍，搖搖雪克杯，創造出自己的專屬紅烏龍特調。

台東飲，癮台東專案期間，知本老爺也為旅客帶來多樣台東風味飲品，那魯灣餐廳自助晚餐特別推出──台東風土水果PUNCH（4/1—30、6/1—30供應）和鹿野紅烏龍金鑽冰茶（5/1—31供應），酋長鐵板燒餐廳則於專案期間提供成功桶柑冰美式及太麻里原生小油菊養身茶，引領民眾發現台東驚喜風味。

每月風土調飲講座，邀請旅人「癮上台東」知本老爺每月舉辦「癮上台東」風土調飲講座，由在地飲品品牌講師，向旅客介紹台東咖啡、醋飲及在地特色物產木鱉果汁相關知識及品飲體驗，場次為4/15（六）艾蘭哥爾咖啡、5/6（六）秋釀慢慢、6/17（六）七里坡，不限住客免費參加。