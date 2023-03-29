交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處將於5月7日在台東縣長濱鄉舉行雙浪金剛馬拉松，兩旁有結實累累的稻浪伴隨跑者，進入金剛大道後迎面而來遼闊大平洋的海浪，參賽選手在前一天晚上還有「吃辦桌」活動及結合在地業者的伴手禮，是一場集結美景與人文的馬拉松。

東管處表示，「長濱雙浪金剛馬拉松」即將於5月7日早上5時整在長濱國小開跑，賽事組別包含全馬、半馬及7.5公里樂活組，跑者迎著晨曦，兩旁有結實累累的稻浪伴隨，進入金剛大道後迎面而來遼闊大平洋的海浪，台11線路徑上還有八仙洞、長虹橋等特色景點。

東管處指出，今年的選手好禮也有別於以往，提供長濱鄉當地友善農場養殖的白蝸牛，萃取其黏液做成的珍貴白玉蝸牛面膜，半馬以及全馬選手並可以於現場領取整條真空包裝的飛魚。

此外，「長濱吃辦桌」一直是長濱雙浪金剛馬拉松的一大特色，參加的選手們可在活動前一晚享受當地的美食及精彩表演。辦桌活動 連續3年因疫情取消，今年長濱鄉再次打開冰箱，各路大廚們磨刀霍霍準備端上自己的拿手好菜，迎接選手們共享來自太平洋的珍饈，品嘗在地的美食饗宴。

同時，東管處致力環保減量，結合減塑生活，提供專屬設計折疊水杯重複使用，並附上掛繩與杯蓋在使用上更加便利，並設計須另行加購之設計紀念T恤，顏色以金剛山的蒼翠採用墨綠色搭上白色LOGO；2023長濱雙浪金剛馬拉松報名人數已突破千人，歡迎大家來共跑。

活動詳情及報名請上活動官網：http://eastcoast-sport.ncom.tw/index.html