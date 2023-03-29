雲林60歲葉姓雞農在今年初因操作機器不慎，右手五指遭飼料機鏈條捲入絞斷，緊急送往嘉義縣大林慈濟醫院整形外科搶救，成功將斷指接回，術後經持續復健，手指恢復狀況良好，現已能繼續從事養雞場工作，而為報答「救指」之恩，雞農也趁著回診時，陸續贈送上百顆雞蛋給醫護人員，讓醫護們格外開心。

雲林葉姓雞農日前右手五指遭飼料機絞斷，送嘉義大林慈濟醫院搶救接回。（大林慈濟醫院提供／邱顯誠嘉義傳真）

葉姓男子表示，事發當時他在巡視雞舍，發現原本應要運作的飼料機異常不動，用手撥一下鐵鍊，沒想到機器竟直接動起來，回神後已看到右手五指都被絞斷，趕緊呼喊妻子叫救護車，兒子則將現場掉落的斷指簡單包裝一同送往醫院。

大林慈濟外科部主任暨整形外科主任黃介琦表示，葉男右手第一至五指都被飼料機絞斷，經過評估能接合的只有第二、三、四指，第一、五指則因截斷的部分在末端，需直接縫合，同時也將斷掉的神經、血管接回，恢復手指功能。

葉姓雞農為感謝大林慈濟「救指」之恩，贈送自家產的雞蛋答謝醫護。（大林慈濟醫院提供／邱顯誠嘉義傳真）

葉男術後經持續復健，骨頭癒合狀況良好，已移除手指中的固定釘子，現在不僅保全了手指的知覺與外觀，也能繼續從事養雞場工作，他表示，之後要再改造飼料機以提升安全姓，同時也想盡自己的能力向醫護團隊表達感謝，所以就趁著回診時，帶些自家產的雞蛋慰勞醫護。

院方表示，在葉男住院時，他的兒子就經常帶雞蛋送給醫護人員，前後共送了20幾籃上百顆的蛋，在這缺蛋之際收到這份謝禮，醫護們也都倍感開心。