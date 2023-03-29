日本喜劇泰斗志村健3年前因染上新冠肺炎病逝，享壽70歲，先前傳出他遺留的4億日幣（約9200萬台幣）豪宅沒人整理，淪為廢墟，最近又有一位曾跟志村健交往過的酒店小姐出面爆料，稱對方想跟自己生子、畢生心願是找到真愛，可惜沒能在生命結束前完成夢想。

根據日媒《FRIDAY》報導，28歲長髮女子化名「早紀」受訪，聲稱志村健生前花名在外，流連於東京麻布十番的酒店，她當時在該區的陪聊酒吧工作，2017年2月上班首日，就被志村健稱讚「你好可愛」，甚至還親她。早紀本來就對志村健感到崇拜、喜愛，雙方互相交換聯絡方式，開始傳訊息。

早紀稱志村健雖然流連很多女人之間，但不會強留女性，為人很低調、安靜。（圖／中時資料照）

早紀回憶，她跟志村健第三次見面的地點為高級SPA，對方當時要求在小房間發生性關係，她婉拒後被罵一頓，便向志村健解釋：「不好意思，我覺得男女關係不應該發生在SPA，應該在房間才合適。」這句話似乎成為兩人關係推進的轉捩點，早紀感受到志村健對她是認真的，而不是玩玩。

志村健後來把某棟高級大樓的其中一間房子給早紀使用，內部裝潢、家具皆齊全，接著態度非常認真地告訴早紀：「希望你能為我生下孩子。」不過，早紀和志村健的關係被陪聊酒吧發現，引發一陣風波，最後只能分手。早紀辭職後，繼續跟志村健保持來往，還介紹不少大學女生、嫩模給他認識，因為對早紀來說，志村健是個很怕寂寞的人，一直想找長相廝守的對象，所以想幫助他如願。

早紀透露，奈緒是她介紹給志村健的其中一位對象，志村健傳訊息給奈緒的內容，跟其他小姐的「商業問候」內容差很大，會問奈緒：「可以一直跟我在一起嗎？」、「來當我的經紀人嘛」等；此外，志村健病發前6天，跟奈緒在東京麻布十番約會，認真思考在一起後的未來規劃，想不到志村健一病不起，與真愛相守一生的願望再也無法實現。