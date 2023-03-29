國內腎臟病患者高達200萬人，其中有10萬人須終身洗腎，內分泌暨新陳代謝科醫師周建安在臉書發文指出，不好的飲食習慣，除了造成肥胖，還有可能影響腎臟功能，嚴重甚至要洗腎。他列出6大傷腎飲食習慣，包括水喝太少、高油鹽糖飲食、愛吃止痛藥、吃錯保健品、愛吃加工食品及常用塑膠袋。

●水喝太少

水喝不夠無法排出廢棄物，建議每天至少喝足2500c.c.的水。

●高油鹽糖飲食

糖尿病、高血壓及痛風等傷腎疾病都與高油、高鹽、高糖飲食有關，建議減少外食及調味，改用蔥、薑、蒜、辣椒等天然香料，多攝取蔬菜及原型食物。

●濫用藥物

止痛藥及各類成藥取得容易，用藥前務必諮詢醫師，避免濫用而造成腎損傷。

●愛喝手搖飲、吃加工食品

含糖飲料不離手，再加上高油脂的加工食品，長期下來腎臟會受不了。

●不當使用保健品

適當的保健品可以幫助身體機能，但若有慢性疾病，記得先詢問醫師，避免長期錯誤進補造成腎衰竭。

●過度使用一次性塑膠製品

塑膠吸管及塑膠容器接觸食物後會溶出塑化劑，建議自行攜帶環保餐具。

另外，周建安提到，2022年的高血壓指南手冊指出，抽菸會刺激交感神經，造成高血壓的問題；若長期處於高血壓的狀態，會造成腎臟血液循環不良，引發慢性腎臟病。

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