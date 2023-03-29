今年1月間因深夜強降雨，導致蘇花路廊台9線159.3公里處大清水南口大面積崩塌，大量落石砸毀隧道設施，交通中斷多天。公路總局持續趕工修復。因天氣穩定，明隧道上方鋼構棚架工程，進度超前，預計3月31日完工，之後接續明隧道重建，預計在今年10月完成。清明連假期間不施工，可正常通行。

公路總局考量大清水隧道鋼構明隧道工程修復期較長，且施工修復期間上邊坡仍處於不穩定狀態，因此先施作預防小型落石簡易鋼棚架防護設施。（公路總局提供／王志偉花蓮傳真）

蘇花公路台九線159.3公里處，也就是大清水隧道連接13號隧道的明隧道，今年1月11日深夜受地震、強降雨影響，上方約30公尺處邊坡節理破碎，坍方量達1200立方公尺，明隧道難以承受衝擊，長達約25公尺被壓毀，包括混凝土和鋼構部分嚴重受損，公路總局南北雙向日夜搶修，1月15日搶通後，以單線雙向機動管制，持續進行災修工程。

評估後，遭壓毀的混凝土明隧道將興建20公尺長的鋼構明隧道，公路總局今天說，考量修復期較長且上邊坡不穩定，現階段先施作預防小型落石的簡易鋼棚架防護設施，原訂4月20日完工，進度超前將提前於3月31日完工。

公路總局南澳工務段長林士智今天說，鋼棚架工程施作期間，天氣穩定，沒有持續下雨，加上施工團隊加派人力及機具搶修，讓工程進度可以超前。

林士智說，鋼棚架完工後，接續會進行鋼構明隧道工程，整體復建工程預計今年10月底前可完工。目前到31日止，仍是早上8時至下午6時止，採單線雙向機動管制，施工期間仍會視工程狀況機動管制，用路人行經時務必遵守工程人員引導通行。不過清明連假期間不施工，正常雙向通行。

公路總局呼籲，強降雨期間請用路人避免行駛山區公路；可利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網及收聽警廣路況廣播，或手機下載「幸福公路APP」掌握路況，務必留意公路交通相關資訊。