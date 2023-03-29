臺企銀2022年合併淨收益285.29億元、年增18.35％，提存前稅前淨利144.26億元、年增達31.26％，配合各項提存降至23.86億元、年減達54％，使稅前淨利120.39億元、年增達1.08倍，稅後淨利101.21億元、年增達98.46％，均創歷史新高，每股盈餘1.26元。

雖然去年獲利倍增創高，但臺企銀董事會日前通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利0.24元、股票股利0.1元，合計僅派利0.34元，反較前年0.47元減少、降至近14年低點，主因需對債券帳面價值鉅額減損提列特別資本公積，使整體可分配盈餘僅約27.8億元。

臺企銀發言人陳紹晃表示，去年全球經濟面臨通膨及地緣政治風險等諸多變數，使金融業經營充滿挑戰。聯準會激進升息對股債市造成的衝擊，也反應在臺企銀其他權益的未實現損失，將致力將其對股利配發影響降到最低。

臺企銀會計處長賴莉青說明，債券帳面價值驟減造成的鉅額未實現評價損失，相關損益帳列資產負債表中的其他權益項目，按規定若此項為負數，需提列同額特別盈餘公積因應。臺企銀去年底其他權益減損37.7億元，相關提列影響盈餘配發每股約0.47元。

臺企銀指出，持有的均為投資級債券、債信品質良好，持有期間的評價損失不會影響到期日贖回價，預期今年相關提存將較去年緩和。截至2月底債券評價已較去年底回升10.79億元，每股淨值回升至13.4元，只要年底前評價有回升，後續將得以回沖作為可分配盈餘。