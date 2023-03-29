經濟部今(29)日舉辦Al on Chip科專成果發記者會暨AITA會員交流會」，發表多項Al人工智慧晶片世界級關鍵技術，經濟部自2019年成立「台灣人工智慧晶片聯盟」(AI on Chip Taiwan Alliance，AITA，諧音愛台聯盟)，3年來除打造完整從上游到下游的產業鏈外，更積極推動產業鏈結與國際合作，迄今已有151家會員，包含IC設計、製造、封測、系統應用及學研，並促成Al晶片研投資200億元，未來預期將帶動導體創造達2300億元的產值，並將台灣世界級的AI人工智慧晶片技術能量推向國際舞台。

盧超群聯訪時表示，台灣人工智慧晶片聯盟(Al on Chip Taiwan Alliance)最大的成果就是有150個會員，每個月都在平台上跑，透過會員和會員的效果，打造出很多亮點，最重要就是軟體、硬體可以在晶片上整合，現在也正是時候時候，因為當下看到OPEN AI造成全球使用的爆炸，OPEN AI如果沒有半導體，就不能如此相得益彰，必須透過軟體AI的進步和硬體AI的進步互相配合下，且台灣能用的資源很少，可以做出這麼多東西，真的很不容易。

盧超群進一步說，台灣人工智慧晶片聯盟(Al on Chip Taiwan Alliance)位居非常對的方向，也打了三年的硬功夫，產官學研支援是現在的關鍵，這行業的青年一定要積極拉拔，這攸關台灣的科技、經濟命脈是否可以更上層樓，儘管現在半導體絕對是護國神山，但最重要的還是後面的應用，未來AI絕對是應用的一大塊，預估到2030年AI延伸到經濟層面的整體規模上看80兆美元，其中包含金融、國防、消費、食品等眾多面向，AI深深影響每個市場，而在上述80兆美元中，半導體占比2兆美元，也就是40分之一，這就是半導體的重要性，以1決定40，換言之，AI可以讓半導體發揮的價值達40倍，而AI去年似乎沒有這麼熱門，去年市場規模約17億美金，若到80兆美元，可想而知，這曲線有多陡峭，這波可觀的成長就很像30年前台灣對半導體市場不顧一切的投入，如今創造出可觀的產值；不僅如此，半導體不僅要再充實、再提升，更要聚焦在AI、微系統等，可以讓人的生活各方面再創經濟奇蹟。