民進黨已經進入立委初選協調期，民進黨今中常會，身兼黨主席副總統賴清德今在會中表示，希望能夠多以大局為重，現在不是快意恩仇的時候，現在是要共同面對這一個艱困大局的時候。戰士沒有選擇戰場的權利，希望每一個人都在最適當的戰鬥位置，守護台灣。

民進黨今中常會，民進黨新聞部主任張志豪轉述賴清德致詞指出，感謝黨內同志能夠響應中執會通過的「誠信條款」，上週立委登記已經完成，在57個初選選區中，有15個選區兩人以上登記必須要進行初選，有3區無人登記。也就是中執會所通過的「誠信條款」，黨內有許多同志響應，他要利用中常會感謝支持中執會通過「誠信條款」的同志。

賴清德說，後續就要麻煩2024大選提名策略小組的委員，進行這15個選區的協調，以及對3個無人登記的選區徵召的作業，這些對本黨還有明年初的大選，影響非常深遠，請大家幫忙。

賴清德強調，他特別要勉勵黨內的同志，過去民進黨為民主打拚，未來的使命就是要面對中國極權主義的威脅，在這種狀況之下，希望能夠多以大局為重，現在不是快意恩仇的時候，現在是要共同面對這一個艱困大局的時候。戰士沒有選擇戰場的權利，希望每一個人都在最適當的戰鬥位置，守護台灣，後續就請各位委員能多費心力，謝謝你們。