一名女網友分享，爸爸愛賭博，自她有記憶以來，家裡一直都很窮，一家三口都是租房子住，近日爸媽想在新北中和區買房子，說有朋友要賣舊房子，含家具800萬元，並要求她去辦房貸，並拿出200萬的存款當頭期款，讓她聽了很崩潰，因為她根本就不想買那個房子，但又擔心不聽話，爸媽會亂搞，引起網友討論。

一名女網友近日在Dcard上分享，她們家的經濟狀況不好，爸爸又很愛賭博，在她很小的時候在外面欠了一屁股債，一家三口只能租房子生活，直到她快要高中畢業，家中的經濟狀況才稍稍改善。

女網友表示，她如今34歲，工作多年有了存款，每個月都會給家裡孝親費，也曾砸錢帶爸媽出國旅遊，本來一切都很好，但近期爸媽開始催她買房，還指定要在中和，理由是爸媽的朋友圈在那，但她也老實告訴父母，以她的薪水根本買不起1坪40萬的中和區房子，勸爸媽老了就回彰化老家跟舅舅一起住。

女網友指出，爸媽有朋友最近想賣房子，告訴爸媽舊房子和家具一起賣800萬元，爸媽聽了很心動，一直要她買，但她完全不想要。沒想到爸媽竟趁她不注意，直接交了30萬訂金給對方，而且為了要湊買房的頭期款，還開始變賣股票、賣掉彰化老家的農地，最後甚至把歪腦筋動到她頭上，逼她拿200萬出來繳頭期款。

女網友說，她努力工作多年好不容易才存到200萬，但想買房子想瘋的爸媽完全聽不進去勸告，不僅要求原PO跟銀行貸款，還獅子大開口要她把積蓄吐出來，然後說只要原PO幫出頭期款，未來每個月的分期都由他們負責。

女網友表示，男友知道後勸她乾脆不要回家，但她很擔憂自己消極處理，爸媽恐跑去借高利貸，最後這筆爛帳還是要她來處理；而閨蜜知道以後，也勸她不要再管爸媽了，認為好的爸媽不會這樣剝削孩子，但她真的很擔心爸媽亂搞。

貼文引起網友討論，不少人傻眼直呼，這種父母不要也罷，「妳現在不對自己狠，跟他們切割乾淨，痛苦的是10年、20年後的自己」、「妳不同意不簽不拿錢出來就沒妳的事，一但同意了，後續才是妳災難的開始」、「拒絕家庭情勒，你要勇敢，否則一生被毀掉」、「情緒勒索的家人，真的要停損。如果很難直接拒絕，就慢慢的推託。」