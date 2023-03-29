國泰金控今發表第1季台灣經濟氣候暨金融情勢，下修今年全年經濟成長率至1.8％，不僅較上次預測的2.3％大幅下修0.5個百分點，也比元大寶華日前的1.91％還低，是目前預測最悲觀的機構，經濟氣候持續呈現景氣轉弱的「陰」；國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，當前台灣經濟可以「停滯通膨」四字形容。

徐之強表示，電價即將於4月調漲、外食、房租漲幅仍大，核心通膨居高不下，預估央行Q2-Q3尚有升息一次的機率；徐之強認為，央行其實也面臨兩難抉擇，要抑制通膨只能升息，讓實質利率轉正，但另方面又擔心升息會打擊實質經濟，接下來要看央行要以壓抑通膨或促進經濟，哪個是優先的施政目標，通常沒辦法同時解決這兩個經濟狀況。

徐之強認為，通膨壓力仍大，除非美國SVB等區域銀行倒閉，引發全球流動性擔憂，金融市場波動風險存在，否則，央行今年沒有降息的可能。

對於停滯通膨，徐之強表示，台灣經濟成長循環很少是負數，僅2001年網路泡沫化、2009年金融海嘯後呈負成長，其他都是正成長循環，若以2000年至今長達23年的觀察，平均經濟成長率是3.6％，今年預測經濟成長率僅1.8％，等於是平均值的腰斬，通膨平均是1％，預測今年2％以上，則呈倍數成長，從這角度來看，台灣經濟現況呈「停滯通膨」。

若從近半年經濟表現，徐之強表示，去年第4季到今年第1季，經濟成長率分別衰退0.4％、1.2％，連續兩季經濟成長率為負數，通膨平均2.6％，停滯通膨也是符合現況的描述。