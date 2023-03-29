紀實小說改編的歷史犯罪懸疑電影《花月殺手》由「電影大師」馬丁史柯西斯攜手《阿甘正傳》、《一個巨星的誕生》奧斯卡5次提名編劇艾瑞克羅斯一同創作，李奧納多迪卡皮歐更擔任監製，這也是他和史柯西斯第6次合作，還有勞勃狄尼洛、《犬山記》傑西普萊蒙、《王冠》約翰李斯高以及《屬於她們的片刻》莉莉葛萊史東都在卡司群中。

原著《花月殺手：美國連續謀殺案與FBI的崛起》由美國記者兼暢銷小說作家大衛格雷恩撰寫，一問世除了被幾近所有外媒，包含《時代週刊》、《華爾街日報》和《赫芬頓郵報》等具有公信力的圖書網評選為2017年度十大好書之一，也早已預告著搖身翻拍為經典大片的可能。暌違4年，終於改編成電影，並聚集全球知名影星，呈現美國歷史最黑暗的一頁。

故事講述1920年代，印地安歐塞奇族慘遭流放後接連被謀殺的大宗血案，只因他們「幸運」身處的貧脊荒地滾出源源黑金，官商勾結的漠視吃案、跨州單位FBI的成立介入，看似曙光卻也是藉機壯大的假正義，種族歧視與不平等多年後是否獲得改善，還是一如往昔被刻意遺忘？《花月殺手》將於10月6 日在美國部份戲院上映，10月20日全球戲院上映， Apple TV＋上線時間未定。