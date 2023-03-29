基隆市多雨潮濕，許多建築物容易斑駁發霉，而身為市容之一公車亭更是如此。為了美化公車亭，市議員施偉政結合雞籠山國際青年商會及「白盒子」藝術美學畫室，共同發起「玩美角落」活動，為基隆復興公寓這座近30年的老舊公車亭進行美化，為地方注入新面貌。

基隆市中山區公車站美化前後對比圖，可以看見老舊的公車亭變的活力繽紛。（施偉政辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

市議員施偉政表示，本次活動的啟發是因為在基隆市中山區德和里的兩個公車候車亭都有彩繪，做得很漂亮，因此就和雞籠山國際青年商會還有「白盒子」藝術美學畫室一起合作，適逢329青年節，發揮青商會的青年回饋社會精神，促成這次「玩美角落」的公車亭美化。施偉政強調，這是第一個示範點，未來會持續拓展，不僅改善基隆市容，也促進市民願意多利用大眾運輸。

發起人市議員施偉政表示，未來會持續拓展美化，不僅改善基隆市容，也促進市民願意多利用大眾運輸。（徐佑昇攝）

議長童子瑋表示，基隆市有許多公車亭在長年使用下，都已經老舊不敷使用，這次有青年願意服務來美化公車亭，讓長輩和小朋友能夠有一個愉快的候車環境，議會也會全力支持相關的活動，希望這是一個開始，他也會和民進黨黨團總召鄭文婷一起合作，促進青年朋友繼續為社會發揮愛心。

議長童子瑋（右三）表示，議會會全力支持相關的活動，讓青年朋友可以更好的發揮愛心回饋家鄉。（徐佑昇攝）

市議會民進黨團總召鄭文婷表示，很感謝青商會以及「白盒子」畫室能夠完成這樣的社區營造，也新增了基隆的一個新亮點，讓公車亭不只是等車，也可以「點亮」社區。而目前公車亭尚需電力來增設照明的協助，議會也會協助，希望能在最短的時間內完成真正「點亮」公車亭的目標，也讓夜晚候車的民眾更安全放心。

公車處處長陳新埤表示，基隆多雨所以候車亭容易髒，除公車處定期的清洗外，最主要還是需要靠社區的力量來共同維護，很感謝議員以及青商會朋友的協助，讓公車亭更好。