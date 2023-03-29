我國國定假日目前僅有12天，立法院內政委員會近日審議「國定假日法」，許多立委紛紛提案增加國定假日，最多增加至21天，對此，勞動部官員表示，勞基法規定「內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假」，如果要求勞工出勤則要給付加倍工資。

工鬥團體今天表示，據勞動部統計，台灣勞工2021年平均年總工時達2000小時，在OECD國家的調查當中，高居全球第四、亞洲第二，僅次新加坡，超越南韓、日本，多年來都擺脫不了過勞威脅，高工時、低薪資依然是臺灣勞工的代名詞，呼籲應增加國定假日以降低年總工時。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，在勞基法修法前，每名勞工的總假日從71天至116天不等，修法後才變成每人的總休假皆是116天，包括周休二日的104天及國定假日12天。

至於此次勞團及立委提案修法，黃維琛說，應放假的紀念日及節日依內政部訂定，尊重內政部及立法院審議。