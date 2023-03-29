美國財經媒體CNBC報導，高盛集團（Goldman Sachs）26日發表這項最新報告，高盛分析師在報告中表示，在美國「公開揭露的工作機會當中，多數人有很大一部分工作量（25%至50%）可被取代，但只是部分取代」。

報告指出，全球多達3億個就業機會可能受影響。因此，勞動力市場可能發生變化——儘管從歷史上看，科技進步會使工作變得多餘，但同時也會創造新的工作機會。

高盛的報告也表示，人工智慧科技的應用同時也能促進勞動生產率成長，隨著時間演進，預計全球國內生產毛額（GDP）將提高約7%。

報告解釋，需要大量體力的勞動工作不太可能受到重大影響，但有部分工作所受影響比其他工作更為嚴重。

在美國，辦公室及行政支援工作的職務內容可自動化的比例最高、約46%，其次是法律工作約44%，建築及工程約37%。生物、物理和社會科學領域的工作位居第4，占約36%，第5名則是商業及金融業務約35%。

另一方面，建築及地面清潔、維護部門僅有1%職務內容易受自動化影響，安裝、維護及維修工作約4%次之，建築及採掘業排名倒數第3、約占6%。

報告中也分析，香港、以色列、日本、瑞典和美國可能是受影響最嚴重的前5名國家，而中國大陸、奈及利亞、越南、肯亞以及印度，則是最不可能看到他們的工作被人工智慧科技取代的國家。