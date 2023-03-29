圖為桃園市府人員28日將狒狒裝箱，運送至台北市立動物園做檢查及檢疫。（資料照,陳夢茹攝）

逃亡多日的狒狒在各界追捕之下，27日命喪獵人槍下，引發譁然。臉書粉專「我是中壢人」昨(28)日進行「狒狒事件，你覺得誰要負最大的責任？」網路調查，截至今(29)日下午三點，有38%網友認為獵人該負最大責任，不過竟有3%網友認為前桃園市長鄭文燦要負責，前桃園市議員王浩宇對此直呼傻眼。

桃園東非狒狒之死已成羅生門，開槍的林姓獵人堅稱受委託到場，當時在場者都知道他帶的是獵槍，下令開槍的是六福村人員；桃市府、竹縣府及六福村則否認林的說法。即便真相仍待詳查，但拿著狒狒擺拍燦笑的桃市府專委盧紀燁已請辭獲准，農業局長陳冠義也自請處分。

臉書粉專「我是中壢人」昨也進行「狒狒事件，你覺得誰要負最大的責任？」網路調查，截至今日下午三點，有38%網友認為獵人該負最大責任；29%網友認為是農業局要負最大責任；認為張善政該負最大責任的網友則有15%，8%將矛頭指向六福村。

不過該調查也將鄭文燦列入其中，且有3%網友認為他該負最大的責任。對此，王浩宇今日在臉書直呼有夠傻眼，並不解到底為什麼會有鄭文燦。