近日中南部發現多具浮屍，各界懷疑是人蛇集團「丟包」，引發關注，法務部長蔡清祥30日表示，法務部得知此事後，已要求台高檢署督導各地檢署盡速相驗遺體，並啟動調查是否涉及人口販運案件。蔡清祥強調，若與人蛇集團有關的話，會要求地檢署從嚴偵辦。

媒體詢問蔡清祥，近日傳出有多起海邊浮屍，是否與人蛇集團有關？蔡清祥說，法務部獲悉此事後，立即要求台高檢署來督導各地地檢署，盡速的相驗並盡快啟動防制人口販運督導小組，邀集各相關單位了解狀況，若涉及人口販運，應盡速啟動偵辦，若跟國際人蛇集團有關，也會要求國際執法單位共同來合作，盡速查辦相關事實。

媒體追問蔡清祥，本案是否往人口販運方向偵辦？蔡清祥說，目前會收集所有各地檢署相驗的資料來判斷，若與人蛇集團有關的話，一定嚴加辦理。

媒體問是否有偷渡的可能性？蔡清祥說，台高檢署會收集、彙整各地檢署相驗後的資料，再邀集各個機關來研商，所以會盡速偵辦。

針對本案，法務部強調，法務部非常重視，已責令台高檢署統籌督導各相關地檢署依法相驗，並深入追查，台高檢署防制人口販運督導小組亦將召集相關地檢署、海巡署、刑事警察局及法務部法醫研究所等機關共同開會研商，儘速查明事實真相。