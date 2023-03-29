4月即將到來，新的月份帶來新氣象，「感應占卜師」王妙坤老師，以多年命理經驗，分析4月份12生肖整體運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項，才能招來好運和避免厄運。

生肖馬

屬馬人在4月份，工作運以及財運都非常的強盛，工作上能夠得到相當多人的幫助，同事之間可以保有和諧的相處模式，投資理財上也能獲得先機，有望增加財庫的飽滿，但是你會覺得似乎沒有那麼順遂，工作和財運並沒有那麼的好，主要是因為你有點懶散，缺乏了鬥志力，在看到機會的時候，沒有好好把握，所以建議趕快找回活力，別讓好運勢悄悄的溜走了。健康上要多注意脊椎、尾椎的問題，以及屁股肌肉痠痛的狀況，本月容易因坐姿不良，或是久坐不起的原因，造成身體不適。

幸運數字：29

吉祥方位：南方

生肖羊

屬羊人在4月份，是個有苦說不出的月份，在生活上容易遭遇到不順，例如調好的鬧鐘沒有響，餐廳訂位卻臨時被取消，雖然都是些小問題，但也影響到你原本的心情和計畫，在工作上與同事之間的相處，好像也被排擠，沒能得到關愛和協助，這或許只是老天爺給你的磨練，建議把自己的事情做好就好，不要想太多，下半月運勢會逐漸開朗，屆時會平順許多。在感情上要減少依賴感，不要太過於疼愛對方，要展現自己的尊嚴和原則，否則對方容易無理取鬧，讓你無止盡的付出，卻沒有得到回報。

幸運數字：42

吉祥方位：西方

生肖猴

屬猴人在4月份，充滿著耐心和毅力，對於繁瑣複雜的事物，能夠很精細的去處理，這點會讓很多人感到欽佩，如果目前有合作夥伴一同執行工作，在不違反道德的情況下，你可以將對方先放一邊，自己獨力來運作，無須借助他人的力量，因為本月你的工作能力不僅增強許多，財運也很旺，不如就讓自己獨享成果，免得被合作人扯後腿，如果要轉職、求職，這個月也是好時機，能夠尋獲令自己滿意的工作，請一定要把握本月的強運。本月在外出聚會或應酬時，切記不要酒駕，容易因此吃上高額的罰單和支付賠償。

幸運數字：21

吉祥方位：北方

生肖雞

屬雞人在4月份，會發現自己成為多頭馬車，太多的事情需要處理，可能是工作、家務甚至是感情等，讓你蠟燭兩頭燒，累得不可開支，這時候請你一定要冷靜下來，只要透過耐心慢慢去處理，即可順利度過，尤其是工作上特別繁忙時，更要加倍去努力完成，因為長官們正在觀察你的表現，如果你可以做出完美成果，日後將會得到升遷的機會作為獎賞。這段時間身邊的人會不斷關心你的狀況，也許是問候，也許是給予健康食品，請你一定要珍惜，因為他們是真的在乎你的人。

幸運數字：35

吉祥方位：北方

生肖狗

屬狗人在4月份，工作上容易感到茫然不知所措，似乎每天周而復始從事相同的事務，而沒有任何成長，對未來也會開始有擔心的情緒，自己則會計劃打算下一步該何去何從，也因為想得太多，讓你在工作上失去了動力，其實你真的不用太擔心，因為上級會幫你做妥善的安排，你只要做好自己的工作，不要出錯，自然會受到重用。這個月的感情運勢不錯，如果還是單身的你，請好好打扮自己，多參加些聚會活動，有機會認識到興趣相投的異性，特別是在能夠小酌幾杯的地方，桃花運會相當的旺盛。

幸運數字：32

吉祥方位：南方

生肖豬

屬豬人在4月份，會經歷相當奇幻的一個旅程，如果你感情破裂，有機會破鏡重圓，或是馬上遇到新的對象，展開另一場戀情，如果你工作事業受到重創，有機會找到新的機緣，重新站起來，如果你身體正面臨病痛，有望尋得良醫，讓健康慢慢恢復，這是一個否極泰來的月份，很多事情都會有轉機，因此當你遇到困難時，千萬不要放棄，要保持希望，老天爺還是眷顧著你的。本月在財運上較為薄弱，不適合投資，如真的想花錢，建議投資在自己身上，例如買件漂亮的衣裳，或是吃頓大餐，能夠讓自己的心情更好。

幸運數字：2

吉祥方位：東方