花蓮有名婦人聽信客人的假投資訊息，日前到銀行辦理臨櫃匯款，並稱匯出的450萬元要拿去買房，未料行員進行作業時，發現婦人欲匯入的帳戶竟在短時間內有多筆高額款項，極不尋常，員警獲報時期限相當緊迫，所幸查到其住處並勸告婦人辦理取消，成功守住她的畢生積蓄。

該名婦人日前在市場擺攤時，聽聞客人介紹房地產，指出花蓮市區有處建案目前可投資，金額450萬元，接著再提供她一組銀行帳戶以利將錢匯入。

花蓮有名婦人聽信客人的假的投資房地產消息，到銀行匯款450萬元到詐團指定帳戶，不過員警獲報時，婦人已離開銀行，經查到其住處並勸告辦理取消後，成功守住她的畢生積蓄。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

婦人聽信客人的房地產投資訊息便到銀行辦理臨櫃匯款作業，不過她擔心一時之間要匯出450萬元，金額龐大，恐引起行員質疑，就供稱這筆錢是要拿去買房用。

不過行員事後進行匯款作業時，發現婦人欲匯入的帳戶，短時間內竟有多筆高額款項匯入，極不尋常，研判是人頭帳戶，遂查證後立即通知轄區派出所協助處理，只不過警方到場時，婦人已離開銀行，行員告知員警必須在有限時間內通知她辦理取消匯款，否則該筆款項將匯入可疑的帳戶。

警方眼見婦人的血汗錢將流入詐騙集團手中，趕緊利用有限資料查詢婦人住處，確認位置後立刻驅車前往，並告知婦人可能遭詐一事，成功勸她返回銀行辦理取消匯款的作業，不斷感謝員警與行員的幫忙。

花蓮警分局提醒，如民眾有疑似遭詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案；金融機構及超商人員如遇客人疑遭詐騙時，可主動通知警方到場協助，提升攔阻詐騙成功率，保障民眾財產安全。