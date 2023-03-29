烏克蘭戰爭期間俄羅斯「貝爾哥羅德」號（Belgorod）潛艦已服役

俄軍從陸上久攻烏克蘭不下，據英國智庫專家說，他們可能會動用黑海潛艦，攻擊出口烏克蘭大麥和其他資源的船隻。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網29日報導，英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）研究員考沙爾（Sidharth Kaushal）和羅藍茲（Kevin Rowlands）在評論中說，烏克蘭反抗俄羅斯的地面部隊，已忙到不行，這對他們來說，的確是個問題。而基輔要循西方路線，培養反潛艦所需的技能和戰力，不僅曠日彌久，還所費不貲。

不過，俄羅斯要打潛艦戰，反映的弱點可能更勝於強項。烏克蘭海軍雖只有蘇聯時期的輕型戰艦，遠不如俄羅斯海軍，但卻足智多謀。例如，他們用自製的自製的「海王星」（Neptune）反艦飛彈，擊沉了黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦，讓俄方水面艦不敢靠近烏克蘭海岸。

這使俄羅斯地面部隊少了海軍火力和兩棲登陸艦的支援，但俄軍在陸軍和空軍都吃癟後，可能的選項也不多了。評論指出，要是俄烏戰爭久拖，到了僵持的局面，莫斯科可能會把軍事重心轉移到消耗烏克蘭的經濟上。

分析指出，飛彈和無人機轟炸烏克蘭電網並未重挫當地人的士氣，但扼殺烏克蘭的出口卻可能充滿毀滅性。

烏克蘭是世界糧倉

全世界依賴烏克蘭的小麥、玉米和向日葵產品，而戰爭爆發後，糧食出口量大減30%，導致全球糧價上揚。而同樣重要的，就是烏克蘭需要出口收入，來維持經濟運作並採購武器。

由於俄羅斯受到強烈批評，說它在製造世界饑荒，於是莫斯科同意聯合國支持的協議，同意讓部分烏克蘭糧食經由黑海的安全航道出口。儘管俄羅斯可能反悔，但若真如此，克宮將會付出政治代價。

而動用潛艦則是風險較小的選項，至今黑海艦隊的基洛級（Kilo Class）和改良型基洛級潛艦只用來發射巡弋飛彈，以攻擊烏克蘭陸上目標。不過，它們也能布雷，分析指出，每艘俄羅斯潛艦1次可施放多達24枚水雷，甚至能以魚雷和反艦飛彈擊沉船隻。

當然，全世界都心知肚明，知道那是誰幹的。然而，水雷和潛艦比水面艦來得秘密，沒有顯見的證據，莫斯科大可以否認，甚至設法歸咎烏克蘭。而一些西方政府則會樂得找藉口，以避免和核武國俄羅斯爆發軍事對抗。

事實上，這早有前例，西班牙內戰期間，為共和政府運送補給物資的船遭「海盜」潛艦攻擊。而英、法早就知道，所謂的「海盜」，是支持佛朗哥民族主義派系的德國和義大利潛艦。