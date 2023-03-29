東非狒狒自由之路被一顆子彈終結，桃園市民進黨團再度痛批，事發24小時才說指揮官是動保處長王得吉，再度印證「有錯政務、機要搶第一，有錯基層公務員全數扛」戲碼，黨團也痛批市府把開槍責任甩鍋給開槍獵人，市長張善政甚至把有牌有照的原住民族獵人說是「來路不明」，讓林姓獵人遭受各種輿論譴責、撻伐、汙名化，完全就是「大政府殺人、小市民承擔」，直指張市府作秀切割、拒絕說明真相，要求提供「抓狒戰情室」相關人等的工作職權、以及案件時間序。

桃園市民進黨團副召集人、原住民議員林志強說，農業局稱現場指揮官是由動保處長王得吉擔任，但為什麼事情發生將近24個小時，才追查到指揮官。「抓狒戰情室」編制上是由副市長蘇俊賓督導、農業局長陳冠義擔任指揮官，卻皆無懲處，顯然是張善政市府又再上演另外一齣「有功機要人員、長官搶第一，有錯基層公務人員扛」戲碼。

林志強說，目前輿論造成民眾對於原住民族狩獵文化與合法持有獵槍嚴重誤解，也對於開槍獵人造成無謂的輿論壓力，直言當時要求協助抓捕的桃園市政府或新竹縣政府，直至今日仍互踢皮球，林姓獵人聲明書更顯示，桃園市農業局自始自終都對圍捕行動完全知情，但事情經過2天，農業局仍然對事件發生過程大打迷糊仗，顯見桃園市政府運作失靈、失序。

林志強更怒批，張善政昨受訪說該名獵人來路不明，再次凸顯農業局嚴重失職，完全沒有掌握現場狀況，造成林姓獵人必須獨自承擔責任。強調桃園市原住民族人口擁有超過8萬名，是全國第二位僅次花蓮，張善政面對危機，竟然是先將原住民族獵人推向前方，導致林姓獵人遭受各種輿論譴責、撻伐、汙名化，甚至試圖將射殺責任推卸獵人個人所為，完全顯示大政府殺人、小市民承擔，證明張善政市府無情、冷血、切割的態度，顯示爭功諉過各種醜態。

民進黨團遺憾，事情經過兩天，張善政市府仍然以作秀切割優先，不願說明真相、荒腔走板，更痛批張善政不願一肩扛起、出面道歉，僅表達遺憾、反省檢討、依法懲處。民進黨團要求，農業局應於該局工作報告前提供市議會有關東非狒狒圍捕導致死亡過程完整時間序，以及抓狒戰情室、現場相關人員名單、工作職權，並應儘速向國人說明桃園市政府是否有委託林姓獵人前往圍捕。