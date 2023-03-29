台東早產兒出生比率15.41％為全國的1.5倍，而極低體重兒又佔了早產兒的1／4。麥當勞叔叔之家慈善基金會看見台東地區早產兒的醫療需求，今天捐贈了1台「重症加護型新生兒保溫箱」，增強台東馬偕醫院在照護早產及重症病童的醫療戰力。會中另加碼捐贈3台「彩色兒童輪椅」及3200片「童趣口罩」。

麥當勞叔叔之家慈善基金會董事虞希禹表示， 該基金會長期關注兒童友善醫療議題，看見新生兒照護及門診與住院孩童的需求，因此透過實質行動，讓需要的孩子們，獲得最需要的醫療資源。

台東馬偕醫院長王功亮肯定基金會對兒童醫療的付出，更說明台東馬偕在兒童重症的重要性，目前是台東唯一可提供低體重早產兒及重症病童醫療照護的醫院。

台東馬偕醫院指出，重症加護型新生兒保溫箱，可以直接在加護病房裡變身成手術台的多功能保溫箱，猶如變形金鋼般，可進行床位升降、旋轉、傾斜，便於為病童進行護理工作。保溫箱可以有效測量體重，調節溫度和濕度，對病童醫療有極大幫助。

另外， 此次捐贈的「彩色兒童輪椅」，是由葛萊美得獎設計師蕭青陽以兒童的大玩具為設計概念，量身打造；另外基金會以「一起玩遊戲」為概念，將平凡口罩變身為可互動的可愛遊戲，提供家長或醫護，透過「一起玩遊戲」的互動，舒緩孩子的就醫壓力和緊張情緒。