2022年，中國大陸人口數量也是過去60年來首次下降，原因是生活成本大增，尤其是一線大都市更是如此。再者，經濟成長疲弱，也讓傳統生兒育女的觀念丕變。

此調查中發現，約60%上海人只想生1個小孩或是根本不生。同時，超過28%的上海受訪者也表示，因為生養成本高，連1個小孩都不想要。上海出生率從1年前每千人4.7，降至每千人4.4。另外，死亡率則從每千人5.6增至6。

中國大陸去年的出生率創歷史新低，每千人僅6.77。上海約有18.7%人口的年齡在65歲以上，高於全大陸平均值14.9%。2022年4到5月，在抗疫嚴格清零封鎖期間，讓不少上海女性民眾都不想在那時生小孩。

人口統計專家認為，新冠疫情嚴重影響夫妻想要生小孩的意願。在擔心人口愈來愈少下，大陸中央政府提出20多項提高出生率的建議。不過，專家學者坦言，比起增加人口來說，目前比較能做的，其實是放慢人口下降的速度。