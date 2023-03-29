藝人曾雅蘭與老公侯昌明是演藝圈的銀色夫妻，更是著名的省錢達人，如今成功打造事業，可以說是家庭工作兩得意。時常在社群網站分享日常的曾雅蘭，透露去年因為生病停止運動將近一年，四處求醫卻檢查不出病因，讓她坦言心情沮喪到相當絕望。

曾雅蘭表示去年因生病身體無法負荷，將近一年時間沒辦法運動，沒想到四處求醫做了許多檢查，卻診斷不出任何病因，讓她絕望到眼淚直流，索性自己當起醫生上網尋找病因，起初推測是自律神經失調，但找不出任何原因，坦言：「症狀痛苦卻沒辦法醫治的難受及沮喪感，更讓我一度絕望」，由於不想給家人太多負能量，她決定學習放慢生活腳步，並維持放鬆愉快的心情，慢慢調整自己。

曾雅蘭指出目前身體狀況只恢復六成，雖然好幾次累到想放棄，仍不斷洗腦自己：「曾雅蘭你做的到，不能放棄，我一定會好起來」，如今持續連續5天跑40分鐘，從不出汗到大爆汗，看著自己一天天進步，坦言有種說不出的感動，接著強調：「現在！每一刻都好珍惜！我一定會更好的」，用正能量來面對未來每一道關卡。

侯昌明留言為曾雅蘭打氣。（圖／曾雅蘭臉書）

對此，老公侯昌明在PO文底下留言打氣：「寶貝你最棒，一路陪你走過來，看到你的不舒服跟辛苦，一定會越來越好」，曾雅蘭則回覆：「我會繼續努力的，辛苦你那一年被我身心折磨，真的很感謝你」，其他網友也紛紛留言：「加油，喜歡你的正能量，保持愉快的心，會越來越好的」、「要一直樂觀開朗，有家人和粉絲的支持會越來越好的」。