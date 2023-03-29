苗縣24所學校角逐全國體育、橋藝競賽，頻傳捷報，表現亮麗，縣長鍾東錦29日表揚績265位績優領隊、教練、選手，期勉再接再厲，續創佳績，為學校、家鄉爭光。

縣立苑高、福興武術國中小、明仁國中、致民國中、苑裡國小、卓蘭國小、梅園國小、五穀國小、竹南國小、僑育國小、錦水象鼻聯隊、文華國小、公館國中、公館國小、啟文國小、開礦國小等學校在分別角逐的全國柔道、角力、武術、籃球、女排、橋牌、疊杯、足球等賽事中，均獲得前3名的名次，展現強勁的實力。

表揚明仁國中男籃勇奪冠軍。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦與縣議員孫素娥、劉美蘭、公館鄉長何在鑫、教育處副處長徐建男等人，在國際會議廳頒獎表揚265位領隊、教練、選手 ，感謝他們的努力和付出，為苗縣爭光，未來縣府將持續協助優秀選手及體育團隊，期讓選手在各項比賽中全力以赴締造佳績。

教育杯全國橋牌賽是每年度最引人注目的學生賽事，也是教育部體育署認定的運動甄試錦標賽，凡參加合約橋牌組的國高中學生成績優異者，都將提報體育署，以利後續升學推甄。

在111學年度教育杯全國橋牌賽事中，15組團隊參加角逐，競爭激烈，苗栗縣團隊勇奪9組冠軍，其中，苗栗高中擊敗擁有3位U21國手的師大附中，獲得第1名，更為自己爭取到20％的加權分數。

而第24屆亞太青年橋藝錦標賽，台灣派出的U16組13位國手中，有12位是苗栗選手，其中9位明仁國中、2位公館國中及1位文華國小，苗栗已成為全國橋藝好手的搖籃。

另外，照南國小體育班以田徑與桌球為發展專項，連續第2年獲得教育部體育署績效優良體育班之榮譽，每年獲經費補助150萬元，挹注於體育班訓練課程教學、移地訓練、運動防護及整修改善設施等項目，讓體育運動發展更加精進。

此外，致力於推動環境教育的大山國小，不但是苗栗縣第1所獲得綠旗認證最高榮譽的學校，在111年度透過消耗與廢棄物、永續食物及氣候變遷等路徑，再獲得第2面綠旗認證；藍田國小則是藉由永續食物、消耗與廢棄物及健康生活等方式獲得銀牌認證，未來將持續扎根環境教育，挑戰綠旗認證。