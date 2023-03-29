房價、物價高漲，一名網友近日觀察到，八年級生的朋友有買房的人不多，大家年薪大約80至100萬元，多數人寧願買豪車住家裡，等繼承父母的房產，好奇這算是另一種躺平嗎？

原PO日前在PTT指出，認識10位好朋友幾乎是住台中、彰化的八年級生，有買房的只佔3成，還沒買的人則處於觀望、幾近放棄買房的狀態。原PO說，這些朋友們年薪80到100萬元，沒置產都住家裡，寧願買好一點的車，也不買房，反正退休後有老家可以住，好奇有這樣觀念的人還蠻多的，「這算另一種躺平嗎？」

對於要不要買房，網友們熱烈討論，紛紛留言「家裡有的住，為什麼一定要買房？為了買而買，當房奴喔」、「不算躺很平，頂多半躺」、「台中薪資真的就那樣，我先生都40歲了，也是躺平，但我直接就買了，在台北領薪水就不會被困住，台中房價輕鬆」。

還有一名人夫自曝，夫妻雙薪14萬元，不生子不買房，打算住娘家一輩子，還自豪「躺平真的好舒服！」