女星隋棠不久前深陷惡鄰風波，她積極溝通協調未果，直到由法院介入調解，全案才得以告終。隋棠處理家務事外，也為新的戲劇作品積極做準備，尤其注重自己體態管裡，她今（29）日大方曬出梳洗後的素顏照，狀態完美迷人；有眼尖網友發現她只穿著低胸小可愛，好身材呼之欲出看了超害羞。

隋棠近年多半把時間放在陪伴孩子們成長，去（2022）年重回台劇，最近搭檔溫昇豪的新影集《親愛壞蛋》即將播出，讓粉絲都很期待這對當年《犀利人妻》的最佳組合。而隋棠今日在IG分享出班前的狀態，精實模樣再度掀起討論。

畫面中隋棠才梳洗完，用毛巾包起洗好的頭髮，拿起手機遮住一邊的眼睛，朝著鏡子自拍，雖然臉只露出一半，卻能發現素顏的她膚況緊緻又找不到瑕疵，僅穿著黑色細肩小可愛的她，不僅展現鎖骨線條外手臂，更找不到一絲贅肉；有網友發現她的小可愛是低胸設計，胸前春光若隱若現性感極了，讓人臉紅心跳。

許多網友看到隋棠42歲了還如此鞭策自己，拍戲前仍花時間自主訓練，午餐又只吃茶葉蛋和燙青菜，紛紛驚呼：「女神太嚴格了，難怪會是女神」、「那麼美那麼瘦不是沒道理的」、「向女神看齊，自律真的很重要」。