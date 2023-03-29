民進黨立委初選今開始協調，被指違反「誠信條款」的台北市議員王世堅進去報告後幾分就結束；王世堅事後受訪表示，「我就說，我已經堅持參選」。

王世堅今協調前受訪強調，所謂「誠信條款」違反提名條例，其實這是「無效條款」，只是建議性質，沒限制；他還說，2019年總統都有初選，更何況立委，總統是全國性的單一席次，這麼龐大的初選都可進行，更何況區域的立委，他尊重初選結果。

至於，被他挑戰的選區立委何志偉受訪強調「只有大我沒小我」；王世堅說，誰來界定甚麼是大我？甚麼是小我？四年前總統初選不但沒造成黨分裂，反而更團結，初選結束後挾著氣勢更團結，大選也接著勝利，只要有初選就會不團結，這說法有待商榷。

王世堅會後受訪說，協調委員很清楚把協調規則講清楚告知後，他也簡單清楚表達堅持參選到底，堅持初選的程序正義，初選落實程序正義會讓黨更團結。

他說，他的看法是要走完民調程序，這很快速，兩個禮拜之內就會有結論，黨也很尊重他，只是把這些規則說一遍，他表達立場，而黨也很尊重，讓他感到很欣慰，很自傲於其他政黨，有光榮的程序正義。

他說，必也正名乎，這是「大局條款」，不知怎麼搞的被冠上「誠信」兩個字，他的誠信，禁得起大家檢驗；他是一步一腳印的做，不是去年第一屆議員選上就指高氣昂要選立委，擔任6屆議員，我有這個能力、經驗跟閱歷。

被指他參選跟派系有關？王世堅說，他沒有參加任何派系，民進黨四大派系加一小派系，一小就是他王世堅「堅系」，「就我一個人」；那天陪他登記的7位議員中，3位就不是英系。