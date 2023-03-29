小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》最近請到名導演兼影后張艾嘉作客，一向愛演戲的小S在節目上不忘「自肥」邀張艾嘉合作，張艾嘉坦言如果現在要找小S合作的話，會想找她演「委屈」的角色，更直言她現在給人的心理狀態只有一字形容，就是「撐」，讓一向開朗的小S突然掉頭擦淚，也嚇傻現場其他人。

小S近日邀張艾嘉來上節目，一開場就因為自己的網裙勾住高跟鞋引來全場騷動，最後還是張艾嘉親自出馬幫忙解圍，讓小S自嘲是「最荒唐」的開場，接著她問張艾嘉見過大風大浪，這次來上她的節目應該不會緊張？70歲的張艾嘉則說難得面對這麼多年輕人還是有點害怕，不知道大家會問什麼問題。

久住在香港的張艾嘉分享，近年熱衷於慢跑，近期還有彭于晏加入當跑友，眾人特別喜歡在戶外慢跑，運動完後再一起去吃一頓豐盛的早餐，被問到還喝不喝紅酒？張艾嘉笑說為了人生「更長遠的路」，今年盡量戒喝，她回憶疫情前會和酒商老公到歐洲開發產有便宜紅酒的酒莊，到了當地，主人若讚揚你懂紅酒，還會拿出許多私房菜，讓小S忍不住羨慕是她「最理想的生活」，並自嘲現在被小孩、工作綁住，哪裡都去不了。

話鋒一轉，張艾嘉認為現在小S的狀態適合演一個「委屈的女人」，認為當她摘下麥克風的那刻，應該會有另一個樣子出現，小S一度搞笑說：「會變成皮卡丘」，張艾嘉則說，覺得小S變化很大，過去在《康熙來了》時期比較無憂無慮又有點強勢，如今看到她覺得收斂許多，「撐得住很多事情」，讓小S立刻掉過頭擦淚，坦言被戳中痛點，接著又開玩笑說希望張艾嘉可以找她演適合的戲，張艾嘉也無奈笑說：「好，我會記得的」。

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